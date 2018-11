$!Balança Comercial da Região regista superavit de 5,6 milhões nas transacções com o estrangeiro

De acordo com os dados preliminares referentes aos primeiros nove meses de 2018, divulgados e4sta sexta-feira pela Direcção Regional de Estatística, o saldo da balança comercial da RAM com o estrangeiro registou um superavit de 5,6 milhões de euros, reflectindo uma taxa de cobertura das importações pelas exportações de 104,7%.

No período homólogo, o saldo entre exportações e importações havia registado um superavit de 5,0 milhões de euros e a taxa de cobertura tinha-se fixado nos 104,9%.

No período em referência, o total de exportações de empresas com sede na RAM rondou os 124,8 milhões de euros, 81,8% das quais com destino a países terceiros (fora da União Europeia), enquanto as importações atingiram os 119,3 milhões de euros, 87,9% das quais provenientes da União Europeia.

As exportações de bens registaram uma variação homóloga de +16,7%, enquanto as importações de bens cresceram 16,9% face aos primeiros nove meses de 2017.