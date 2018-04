‘Bairro em Flor’ voltou a promover convívio entre moradores dos bairros sociais

A III edição do ‘Bairro em Flor’, iniciativa promovida pela Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), voltou ontem a promover o convívio entre os moradores dos bairros sociais.

“Nesta III edição voltamos a ter o ‘Bairro em Flor’ no Bairro da Nazaré, Bairro da Ribeira Grande, Bairro do Hospital e Bairro da Nogueira”, disse Vânia Jesus.

A responsável pela IHM afirmou que esta iniciativa tornou-se possível, uma vez mais, pelo reforço de parcerias, tendo envolvido muitas crianças, menos jovens e utentes dos pólos comunitários da IHM, o que permitiu que houvesse um grande convívio.

“A mensagem do Muro da Esperança do ‘Bairro em Flor’ é, sobretudo, para dizer que as crianças são a esperança”, concluiu.