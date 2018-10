Aviso laranja para chuva forte nas regiões montanhosas da Madeira

A Protecção Civil prolongou o aviso amarelo para a Madeira, até às 6 horas de amanhã, devido aos níveis de precipitação forte que se fará sentir na Costa Norte, Costa Sul e Porto Santo. Já nas regiões montanhosas do arquipélago o aviso foi elevado a laranja, igualmente até às 6 horas de amanhã.

Importa referir que, de acordo com as recomendações da Protecção Civil para este tipo de aviso, é fulcral manter-se atento aos avisos e recomendações das autoridades competentes, mantendo-se informado do evoluir da situação.

Ao conduzir nestas condições reduza a velocidade, dirigindo com precaução e tendo atenção aos lençóis de água que podem formar-se.

Tenha igualmente atenção à desobstrução dos sistemas de escoamento das águas e aos inertes que possam ser arrastados.