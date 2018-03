Aviso laranja para agitação marítima na Madeira a partir da madrugada de domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a Madeira sob aviso amarelo relativamente à agitação marítima forte prevista para a Costa Norte da Ilha da Madeira, com ondas que podem atingir os cinco metros. O aviso perdura até às três da manhã deste domingo, 11 de Março, altura em que passa depois para laranja, até às 18 horas, com ondas de noroeste que podem chegar aos 10 metros.

O aviso amarelo para a agitação marítima estende-se também à Costa Sul até às 15 horas de amanhã, sábado, onde as ondas podem ser de quatro metros e meio. O mesmo acontece para o vento forte com rajadas até aos 80 km/h

Para a ilha do Porto Santo o cenário é praticamente igual, com o aviso amarelo emitido para a agitação marítima até às 3 horas da manhã de domingo, 11 de Março, altura em que se registará um agravamento, passando para laranja até às 18 horas de domingo.