Aviso laranja estendido à costa Sul

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem além das zonas montanhosas, também a costa Sul sob aviso laranja devido ao vento que se fará sentir na próxima madrugada, já a partir da meia-noite de hoje. O aviso mantém-se neste segundo nível dos mais graves até às 9 horas de amanhã, prevendo-se rajadas até aos 100 km/h. Já a partir das 15 horas está em vigor um aviso amarelo, que regressa logo depois de terminado o laranja, e até às 21 horas de amanhã.

No amarelo está também esta zona em relação à chuva e á agitação marítima. Estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes já a partir das 21 horas de hoje e até amanhã à tarde. Quanto à agitação marítima, o aviso é para todo o dia, com ondas de Sudoeste com 4 a 5 metros.

Nas zonas altas o aviso laranja para o vento tem início ao mesmo tempo mas mantém-se também amanhã ao longo do dia, pelo menos até às 18 horas, e as rajadas podem atingir os 130 km/h, descendo depois para amarelo.

Quanto á chuva, as regiões montanhosas vão apresentar períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, o que também levou o IPMA a emitir um aviso amarelo entre as 21 horas de hoje e as 15 horas de amanhã.

No Porto Santo, o mar vai estar agitado e no amarelo também, a partir das 9 horas de amanhã, e até às 18 horas de sábado. As ondas serão de 4 a 5 metros. O aviso amarelo para o vento começa à meia-noite de hoje e mantém-se até às 15 horas desta sexta-feira.

Na Costa Norte, o amarelo também é cor dominante, no mar, no céu e no ar. Em relação à chuva começa hoje às 21 horas e termina amanhã às 15h; em relação ao vento começa hoje à meia-noite e termina amanhã às 18h; e em relação à agitação marítima começa amanhã às 0 horas e termina às 19h.