Aviso de visibilidade má no mar da Madeira foi cancelado

A Capitania do Porto do Funchal cancelou esta madrugada o aviso de visibilidade má no mar da Madeira.

Apesar do cancelamento do aviso, recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade.

O Capitão-de-Mar-e-Guerra, Paulo Jorge da Silva Ribeiro, garante ter recebido, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 0600 locais de 14 de outubro, referente ao Arquipélago da Madeira e que aponta para as seguintes características:

Vento: S/SW fresco a muito fresco . aumentando para muito fresco a forte e rodando para W/SW, rodando gradualmente para N/NW fresco a muito fresco, rodando para N/NE a partir da noite.

Visibilidade: boa a moderada.

Ondulação: costa norte: ondas W/NW 2 a 3 m, aumentando para 4 a 5.5 m, e passando a ondas NW a partir do meio da tarde, diminuindo para 3.5 a 4m a partir da noite.

Ondulação: costa sul: ondas W/SW 2 a 3, aumentando para 4 a 5 m, diminuindo para 3 a 4 m a partir da noite.

Daí que recomende que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções mantendo estas nos portos de abrigo e considerem a adoção de medidas suplementares tais como o reforço da amarração.

Recomenda ainda à população que adote medidas de auto-proteção na orla costeira em função do vento forte que se verifica.