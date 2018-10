Aviso amarelo devido à chuva na Madeira foi prolongado até ao final da tarde de terça-feira

O aviso amarelo devido à chuva no arquipélago da Madeira foi prolongado até ao final da tarde de amanhã, terça-feira.

A previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoadas estava inicialmente previsto até às 18 horas de hoje, segunda-feira, contudo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) decidiu estender o aviso amarelo (o terceiro mais grave numa escala de quatro) até ao final do dia de amanhã.

O aviso é válido para as ilhas da Madeira e do Porto Santo, de acordo com a última actualização efectuada pelo IPMA.