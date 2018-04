Aviso amarelo a partir do final do dia de amanhã e na sexta-feira para mar agitado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu dois avisos para a Madeira relativamente à agitação marítima. Na costa Norte e no Porto Santo estão previstas ondas de Noroeste com 4 a 4,5 metros, a partir das 21 horas de amanhã, até à meia-noite de sexta-feira.

Hoje devido más condições do mar, oito barras de Portugal continental estão hoje fechadas à navegação, segundo a Autoridade Marítima Nacional são as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, São Martinho do Porto e Ericeira estão hoje fechadas. Há também outras três condicionadas devido à agitação marítima forte.

Para hoje para a Madeira, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, com boas abertas nas vertentes Sul da ilha da Madeira, diminuindo de nebulosidade a partir do final da tarde. Estão ainda previstos aguaceiros fracos nas vertentes Norte e nas zonas montanhosas até meio da tarde. O vento soprará moderado a forte (30 a 45 km/h) predominando de Noroeste, por vezes com rajadas até 80 km/h nas zonas montanhosas, tornando-se moderado (25 a 35 km/h) a partir do meio da tarde. Está prevista uma pequena subida da temperatura mínima, que vai estar nos 16ºC. A máxima será de 21ºC, no Porto Santo de 20ºC.

Quando à zona do Funchal, o IPMA aponta para céu com períodos de muita nebulosidade e vento fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, estão previstas hoje ondas de Noroeste com 3 a 4 metros e a Sul de Sudoeste com 1 a 2 metros.