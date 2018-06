Aviões com dificuldade em aterrar

As condições climatéricas que se fazem sentir em Santa Cruz e no Porto Santo estão a dificultar a aterragem de duas aeronaves da TAP e da Easyjet, provenientes de Lisboa e de Londres, respectivamente.

Recorde-se que para hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê o regresso da chuva além de um dia com o céu geralmente muito nublado, com abertas nas vertentes Sul, prevê aguaceiros fracos nas vertentes Norte e terras altas. O vento será moderado, soprando forte e com rajadas até 65 km/h nas terras altas e no extremo Leste da ilha da Madeira, o que poderá complicar algumas operações no Aeroporto Internacional da Madeira.

No Funchal, estão previstos períodos de céu muito nublado e vento fraco. Os termómetros vão chegar aos 24ºC aqui, em Câmara de Lobos e na Ponta do Sol. No Caniçal não vai além dos 20ºC, esta zona tem registado dias mais frescos. Em Machico, Ponta do Pargo, Porto Moniz e Santa Cruz estão previstos 22ºC de máxima. Santana e São Vicente ficam-se pelos 21ºC, Santo da Serra volta a ser recordista das temperaturas altas mais baixas em zonas de habitação com 16ºC.

De referir que hoje a Madeira volta a estar com risco muito elevado de exposição aos raios ultravioleta, pelo que são recomendadas precauções na exposição ao sol.

No mar, estão previstas a Norte ondas de Nordeste com 1,5 a 2 metros, que diminuem para menos de 1 metro no Sul. A temperatura da água do mar está nos 20/21ºC