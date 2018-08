Avião da Binter já aterrou na Madeira

O movimento aeroportuário na região autónoma da Madeira está, desde ontem, instável devido aos ventos, tendo afectado também as ligações com o Porto Santo.

Ontem, o BINTER ATR 72, com aterragem prevista para 18h55, não conseguiu levantar voo do Porto Santo para regressar à Madeira, sendo obrigado a pernoitar na ‘ilha dourada’.

Foi somente por volta das 10h40 desta manhã que o avião de BINTER conseguiu fazer viagem rumo à Madeira, tendo aterrado no Aeroporto Cristiano Ronaldo às 10h54.

Devida a este contratempo, alguns passageiros foram afectados, bem como algum correio. Nomeadamente jornais, que ainda não chegaram hoje ao Porto Santo.

Recorde-se que em condições normais, o ATR 72 deveria ter saído do aeroporto da Madeira esta manhã às 7h30, com destino ao Porto Santo.

O DIÁRIO ainda não sabe o aparelho na BINTER irá realizar o voo da tarde entre as duas ilhas, com saída prevista do às 17h30 e regresso uma hora mais tarde.

De referir que um outro aparelho, de uma companhia estrangeira, pernoitou no Aeroporto do Porto Santo, que já recebeu esta manhã outros dois aviões (um da TUI e outro da Bruxels Airlines), que entretanto já levaram voo.

Esta manhã foram cancelados dois voos da easyJet (o primeiro proveniente do Porto e o segundo de Lisboa) com destino à Madeira, devido ao vento forte.

Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a Costa Sul da ilha sob aviso amarelo, até às 12 horas de hoje, devido ao vento forte. As rajadas poderão atingir os 75 km/h no extremo leste da Madeira.

Ao longo do dia, o DIÁRIO irá proceder à actualização desta informação.