Avaliação de riscos mais reforçada

Governo renova rede de avaliação de riscos é a manchete desta edição de 23 de Abril de 2017 do seu DIÁRIO. Saiba então que “a instalação de 25 estações automáticas de medição da chuva, do vento, da temperatura e da humidade abre caminho à criação do Centro Regional de Análise e Avaliação de Riscos Naturais. Os sensores e imagens em tempo real vão permitir antecipar riscos como aluimentos ou inundações”. Boas notícias contadas por Ricardo Duarte Freitas para ler na página 2.

Com uma foto a destacar-se na capa, esta edição não podia deixar de lhe contar como decorreu o principal evento da Festa da Flor. Um jardim na Avenida assim intitulamos o “desfile realizado pelos onze grupos participantes no cortejo da Festa da Flor”, que “destacou-se pelo grande número de flores naturais, pela cor e banda sonora”. Leia a reportagem de Paula Henriques e veja as fotos de Helder Santos nas páginas 10 e 11.

Lá bem ao longo, mergulhados no verde os habitantes de um pequeno lugarejo vivem a natureza todos os dias. “A ruralidade leva-nos até Achada Madeira, um sítio sem vista para o mar, onde seis mulheres, um homem e uma criança vivem num verde sossego”, resumimos a reportagem de Rúben Santos que pode ler nas páginas 30 e 31.

Notícia de um drama familiar leva-nos a um caso ocorrido no verão do ano passado. Do abandono na infância ao triplo homicídio é o título que nos leva às “marcas na história de vida de Emiliano Martins, que começa a ser julgado a 30 de Maio pela morte dos pais e da irmã”. Leia o desenvolvimento feito por Miguel Fernandes Luís na página 5.

Também casos de polícia são as notícias de que a PJ investiga burla de 28 mil euros, na qual um “‘curandeiro’ deixa viúva na miséria para ‘purificar’ o casamento do filho”, contada por Ricardo Duarte Freitas na página 7; a Compra de carros pela Internet dá para o torto, tema tratado por Miguel Fernandes Luís a ler na página 6; e Voos-fantasma renderam 780 euros em reembolsos, notícia do mesmo autor e na mesma página 6.

