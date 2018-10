Autoridades norte-americanas aconselham Portugal e Espanha a monitorizar a trajectória de Leslie

O mais recente aviso do Centro Nacional de Furacões (National Hurricane Center - NOOA) , entidade norte-americana que acompanha fenómenos meteorológicos como o Leslie, aconselham as autoridades portuguesas e espanholas a monitorizar o progresso da Leslie.

O NHC - NOOA, na mais recente informação, emitida às 21 horas, dava conta de que o centro do furacão Leslie estava localizado perto da latitude 33,9 norte, longitude 24,1 oeste, estando a se mover para o leste-nordeste a cerca de 56 km/hora.

Este movimento rápido é previsto continuar ao longo de sábado, seguindo-se um abrandamento na noite de sábado e domingo.

Na trajectória prevista, o centro de Leslie deverá passar ao norte da Ilha da Madeira já a partir desta noite e no início de sábado, atingindo a zona sudoeste da Península Ibérica no sábado, e podendo deslocar-se para o interior da península ibérica no final do sábado e domingo.

Está previsto vento forte, com rajadas no máximo de 140 km/h.

O NHC-NOOA diz que Leslie deverá passar de furacão a ciclone pós-tropical no sábado. O enfraquecimento é previsto para a altura em que o Leslie se desloque para o interior da Península Ibérica e espera-se que o ciclone tropical se dissipe até segunda-feira.

No que concerne a chuva, as previsões apontam para que Leslie produza 25 a 75 mm de quantidades totais de chuva, com situações localizadas até 100 mm em Portugal e partes da Espanha até domingo à noite. Esta precipitação pode levar a alguns casos de inundações repentinas.