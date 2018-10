Autoridades da Madeira alertam para vento forte e agravamento do estado do mar para este sábado

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertam para um agravamento do estado do mar na Madeira, a partir da próxima madrugada, sendo o período mais critico entre as 14 e as 21 horas, de amanhã, dia 13 de Outubro.

As actuais previsões do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), até às 18 horas de amanhã, apontam para a ocorrência de má visibilidade e de vento forte, inicialmente de sul-sudoeste, rodando gradualmente para oeste, noroeste, norte e nordeste, com uma velocidade que poderá atingir os 90Km/h, e de agitação marítima forte dos quadrantes de sudoeste-oeste de altura significativa que podem chegar aos 7 metros, em toda a faixa do litoral das Ilhas da Madeira e de Porto Santo.

O IPMA recomenda, por isso, que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo e considerem a adopção de medidas suplementares, tais como o reforço da amarração. Recomenda ainda à população que adopte medidas de auto-protecção na orla costeira em função da agitação marítima que se verifica.