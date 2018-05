Autoridade das Actividades Económicas na Madeira lança novo alerta sobre arroz das marcas ‘Saman’ e ‘Camil’

A Autoridade Regional de Actividades Económicas acaba de lançar mais um novo alerta aos consumidores relativamente ao arroz, com origem no Brasil, das marcas ‘Saman’ e ‘Camil’.

Segundo uma nota, “da análise realizada no Laboratório Regional de Veterinária e Segurança Alimentar foram apurados valores do pesticida denominado Tricicazol, acima do Limite Máximo de Resíduo permitido no quadro legal vigente na União Europeia”.

Assim, “de acordo com os conhecimentos atuais não se pode excluir a existência de risco para a saúde do consumidor”.

A ARAE já tinha lançado um alerta sobre o mesmo produto a 24 de Abril deste ano.

NOVOS RESULTADOS:

. ARROZ PARBOILIZADO (arroz vaporizado fino) marca SAMAN

Lote – L 180719 CAM data de durabilidade mínima 18.07.2019

. ARROZ PARBOILIZADO marca CAMIL

Lote – L 250419 CAM data de durabilidade mínima 25.04.2019