Autonomia e flexibilidade curricular aos olhos dos psicólogos

Os contributos da psicologia escolar para a autonomia e flexibilidade curricular é o tema de uma conferência organizada pela Delegação Regional da Madeira (DRM) da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) em parceria com a Direcção Regional de Educação, a realizar-se daqui a pouco, às 9h30, no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico. ‘Contributos da Psicologia nos Contextos Educativos’ tem como oradores Sofia Ramalho e Sofia Mendes.

“Tratando-se de temas que estão na ordem do dia, incluindo a publicação de novos diplomas legais, e com implicações na área da educação e formação, e também de toda a sociedade, este será um importante momento formativo e de reflexão sobre o papel dos psicólogos na sua implementação”, refere a organização, referindo a presença de mais de uma centena de profissionais, entre psicólogos, professores e técnicos especializados na área da educação. Citado no texto de divulgação do evento, o presidente da DRM-OPP, Renato Gomes Carvalho afirma: “‘há muitos contributos que a psicologia pode dar a vários níveis, o papel dos psicólogos vai muito além do gabinete de psicologia e centra-se cada vez mais num trabalho de interacção com a comunidade educativa’”.

A sessão vai contar na abertura com a presença do secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, e com o director regional de Educação, Marco Gomes.