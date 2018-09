Autarquia investiu 170 mil euros do seu orçamento no alargamento de 100 metros de vereda

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, inaugurou esta tarde as obras de alargamento e pavimentação da vereda da Seara Velha de Baixo, dotando a localidade de nova acessibilidade automóvel, com uma extensão de cerca de 100 metros, que veio melhorar a qualidade de vida de cerca de 20 famílias, num investimento que ascendeu aos 170 mil euros.

Os trabalhos de alargamento da vereda da Seara Velha de Baixo, freguesia do Curral das Freiras, acessibilidade de ligação ao um núcleo habitacional que se desenvolve ao longo do trajecto daquela vereda, foram iniciados no final do ano transacto, encontrando-se já concluídos.

Na visita efextuada ao local, o presidente da Câmara Pedro Coelho, acompanhado do presidente da junta de freguesia do Curral das Freiras, Manuel Salustino, e da vereação municipal, referiu que o actual mandato autárquico será igualmente marcado por uma política de forte investimento público em todas as freguesias do concelho, com especial atenção à prossecução de obras de proximidade, que melhorem efectivamente a qualidade de vida das pessoas nas suas próprias localidades.

Pedro Coelho referiu que, sem descurar o rigor orçamental e selectividade na despesa com retorno efectivo para as populações, o executivo municipal tem feito um grande esforço para concretizar o seu ambicioso plano de investimentos e garantir um elevado ritmo de investimento público municipal.

A este propósito, o edil câmara-lobense elencou algumas obras actualmente em curso na freguesia do Curral das Freiras, com destaque para o asfaltamento da Estrada da Capela, com início no centro da freguesia extendendo-se até à antiga escola da Seara Velha, sendo o único acesso viário aos sítios localizados na parte sul da freguesia e cujo pavimento se apresentava há já algum tempo em mau estado. Este investimento está a ser executado pela Câmara Municipal e é financiado pelo Governo Regional da Madeira, através da Lei de Meio. Os trabalhos de repavimentação e de beneficiação da Estrada da Capela tem a duração de quatro meses e rondam um investimento na ordem dos 400 mil euros.

Sobre a nova acessibilidade viária inaugurada na Seara Velha de Baixo, de referir que a empreitada implicou um investimento na ordem dos 170 mil euros, tendo sido integralmente suportados pelo orçamento municipal. As obras executadas implicaram o alargamento do exíguo trajecto original da vereda, numa extensão total de 100 metros, cujo perfil dificultava a circulação de pessoas e de bens, em especial de alguns moradores com mobilidade reduzida, melhorando assim a sua mobilidade e a prestação de serviços de assistência social e médica.

A nova acessibilidade local vem assim permitir a circulação automóvel em toda a zona com concentração habitacional, terminando a via numa raquete de inversão de marcha. Para além dos trabalhos de alargamento e pavimentação, foram executados muros e guardas de suporte, instaladas novas infra-estruturas de distribuição de água potável e de rega, bem como nova iluminação pública com luminárias energeticamente eficientes.

No acto inaugural o presidente da Junta de Freguesia, Manuel Salustino, referiu que a nova ligação vem ligar com estrada o sítio mais a sul da freguesia ao restante território do concelho, resolvendo em definitivo a acessibilidade as habitações e terrenos agrícolas existentes. Relembrou que até a um passado recente os moradores do local tinham de percorrer um longo e íngreme percurso pedonal para aceder as suas habitações e explorações agrícolas.