Autarcas da Madeira criticam Plano de Combate a Incêndios: apesar de o POCIF conter algumas novidades, continuam a faltar pontos de recolha de água nalgumas localidades. É este o assunto que faz manchete na edição desta terça-feira no DIÁRIO de Notícias, que também revela que o helicóptero para combate a incêndios chega a 11 de Junho.

A grande mancha fotográfica coloca António Costa e Miguel Albuquerque em foco, uma imagem captada ontem depois da longa reunião na Quinta Vigia. O primeiro-ministro garantiu que ainda este ano haverá concurso para o novo Hospital. Assegurou que a República vai comparticipar 50% da construção do novo Hospital e dos equipamentos, uma obra que custará 314 milhões de euros, mas cuja verba não inclui as expropriações nem os projectos já feitos pelo Executivo de Albuquerque. Lisboa assumirá ainda as dívidas dos subsistemas de saúde ao SESARAM.

Noutra chamada de capa, e ainda sobre António Costa, o primeiro-ministro participou ontem no jantar do Dia do Empresário, tendo discursado e prometido redução dos juros, além de ter pressionado a ANAC. Costa elogiou desta vez o “crescimento da economia” da Madeira, “superior” ao nacional e o superavit de 2017. No discurso no jantar do ‘Dia do Empresário’, uma iniciativa da ACIF, disse ser necessário resolver a operacionalidade do Aeroporto. Vários assuntos para ler ao longo de três páginas.

No topo da capa há ainda duas chamadas de capa: “Ninfas do Atlântico sonham com carreira lá fora”; e “Deu boleia a prostituta e ficou sem o dinheiro”.

Isto e muito mais para ler esta terça-feira no DIÁRIO na edição em papel ou na versão e-paper que poderá consultar aqui e que poderá subscrever de forma cómoda aqui.

Tenha uma excelente terça-feira e fique em boa companhia com o seu DIÁRIO.