Autarca produz gafe em directo ao chamar Marcelo Caetano ao Presidente da República

O Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, cometeu uma gafe durante o directo realizado pela RTP que ontem acompanhou a visita presidencial por ocasião dos 600 anos da descoberta das ilhas.

“Foi para nós uma grande honra receber o professor doutor Marcelo Caetano nestes festejos que são, para nós, um marco importante” afirmou Idalino Vasconcelos, sendo entretanto corrigido pelo jornalista.

O lapso não passou despercebido aos mais atentos que, através das redes sociais, têm feito observações jocosas à forma descontraída com que o autarca confundiu os ‘Marcelos’, saudando a visita do antigo ditador, em vez do republicano Marcelo Rebelo de Sousa.