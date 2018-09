Autarca dos Prazeres volta a atacar membros do Governo

Depois de um interregno no tom bastante crítico na sua página do Facebook, o presidente da Junta de Freguesia dos Prazeres está de volta. E, ao que parece, ainda mais corrosivo do intervalo.

Esta tarde, Paulo Ferreira deixou o seguinte comentário: “No dia 11 de Setembro o secretario da agricultura, o Sr. Humberto Vasconcelos, veio ao mercado abastecedor dos Prazeres a mais uma acção de apoio aos agricultores. Ora, o presidente da Junta de Freguesia dos Prazeres não foi convidado. Ora, já toda gente sabe que neste governo o que não falta é desconsideração e ingratidão por quem trabalhou desde as primeiras eleições internas para muita gente poder ter uma vida de sonho e noutros casos pagarem as suas dívidas porque estavam endividados até a quinta geração”, escreveu sem concretizar a quem são dirigidas as afirmações.

Paulo Sérgio Ferreira já foi eleito pelo CDS/PP mas nos dois últimos mandatos foi eleito pelas listas do PSD-M como independente. Não tão poucas vezes tem causado desconforto na concelhia social-democrata e nos corredores da sede do PSD-M por não se conter.

Curioso, é que nos comentários que já estão registados no ‘post’, um deles pertence ao vereador do PSD-M, eleito à Câmara da Ponta do Sol. Horácio Pita mostra a sua solidariedade: “Amigo, o que mais se vê é ingratidão... o respeito pelos órgãos autárquicos ou eleitos locais pura e simplesmente deixou de existir!”