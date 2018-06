Áustria na frente do Festival do Atlântico 2018

‘Espírito da Vida!’ foi o tema escolhido pela empresa austríaca empresa Fire Event que abre amanhã o Concurso Internacional de Fogo-de-artifício do Festival do Atlântico 2018 a partir das 22h30, no molhe da Pontinha, no Funchal. Além deste, estão previstos outros três espectáculos nos restantes sábados do mês de Junho. A animação na Praça do povo começa pelas 18 horas, com o regresso também dos ‘Sunsets de Verão’, formato musical que antecede e precede o espectáculo piromusical. Christina Diaz Trio e Dona Zica com Elisa Silva passam por este palco no primeiro dia.

O Festival do Atlântico é organizado pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, inclui os espectáculos de fogo e música, o Festival Raízes do Atlântico, a Feira do Pão Regional e a Semana Regional das Artes. Este ano, porque coincide com as celebrações dos 600 anos da Madeira e Porto Santo, vai incluir ainda os espectáculos de projecção em ecrã de água alusivos às Comemorações, previstos para os últimos dois fins-de-semana deste mês.