Aumenta a lista de espera para consultas hospitalares

Há cada vez mais pessoas à espera de consulta no Hospital Dr. Nélio Mendonça e Marmeleiros. A manchete de hoje do DIÁRIO revela que entre o final do primeiro semestre de 2016 e o mesmo período de 2017, contabilizam-se mais 2.500 utentes na lista de espera para consultas hospitalares no SESARAM. Isto apesar de ter aumentado o número de consultas realizadas

No rescaldo da passagem do ano, veja mais imagens do espectáculo pirotécnico que não defraudou as expectativas dos milhares de residentes e turistas que assistiram ao evento. Carlos Macedo, da Macedo’s Pirotecnia, disse mesmo que este foi “o melhor e mais intenso” espectáculo alguma vez organizado.

Já ontem, o bom tempo que se fez sentir convidou a passeios e banhos de mar. E se por um lado houve a boa notícia do nascimento do Vicente, o primeiro bebé do ano na Madeira, o arranque do ano foi profícuo em ocorrências, com incêndios, acidentes de viação e mortos desde as primeiras horas de 2018.

Na edição de hoje, fique a saber que recentemente a Polícia florestal abateu 20 animais que estava a apascentar na Serra de Água. A Associação de Pastores não gostou e critica o Governo, ameaçando realizar uma manifestação.

Nesta terça-feira, saiba ainda que as obras na Escola do Porto Santo obrigam a alteração de horários e que a Estalagem da do Sol vai receber a partir desta semana a 3ª edição da Residência Artística ‘For Contemporary Music an Electronics’ que tem uma participação recorde de personalidades de vários países.

