Associação Portuguesa de Deficientes organiza cruzeiro de um dia ao Porto Santo

A Associação Portuguesa de Deficientes - Delegação da Região Autónoma da Madeira e a Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites estão a organizar um cruzeiro de um dia ao Porto Santo, no dia 16 de Junho.

A viagem destina-se a todos os sócios, familiares, amigos e comunidade em geral, e tem como principal objectivo a confraternização num dia diferente e divertido.

O cruzeiro inclui a passagem no Lobo Marinho, almoço e passeio na Ilha Dourada. O preço é de 50 ‘Risonhos’ para sócios e 55 para não sócios, sendo que em ambos os casos têm direito ao reembolso do subsidio de mobilidade.

As inscrições são até ao dia 4 de Junho, na sede da Associação e os interessados podem pedir mais informações através do número 291774219 e do aslimites@hotmail.com.