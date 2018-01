Associação de Promoção divulga vídeo do fogo-de-artifício

A Associação de Promoção lançou hoje o vídeo referente às festividades da Passagem de Ano 2017/2018.

As imagens foram recolhidas a partir de seis pontos do Funchal, com recurso a dois drones e oito câmaras. Há, por isso, várias perspectivas do espectáculo pirotécnico.

“A passagem de ano na Madeira é um momento único e inesquecível, sendo desta forma um cartaz turístico incontornável do destino Madeira e que, todos os anos, atrai milhares de pessoas ao arquipélago. Desta forma, consideramos que seria imprescindível apostar na elaboração de um vídeo que fizesse jus à sua elevada qualidade. O passo seguinte será a sua divulgação nas diversas plataformas onde estamos presentes, bem como a sua partilha com os vários parceiros, mantendo a linha de comunicação que a Associação de Promoção tem vindo a adoptar, com excelentes resultados”, afirmou Roberto Santa Clara, director executivo da Associação de Promoção da Madeira.