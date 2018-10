Associação de Promoção da Madeira participa na feira de mergulho ‘Dive Show’, no Reino Unido

A Associação de Promoção da Madeira irá estar presente na feira temática de Mergulho ‘Dive Show’, que acontece nos próximos dias 27 e 28 de Outubro em Birmingham, no Reino Unido. Esta será a primeira presença institucional do destino, naquele que é considerado o maior evento do Reino Unido, no que ao Mergulho diz respeito.

A Feira Dive Show é organizada há mais de 25 anos pela principal revista de Mergulho do Reino Unido ‘DIVER’ e reúne alguns dos principais “players” internacionais associados a esta actividade náutica, incluindo medias especializados, destinos de referência, marcas de equipamento, organizações de protecção e conservação marinha, operadores turísticos, agentes de viagem, entre outros grupos de stakeholders relacionados com a actividade.

A Madeira e o Porto Santo estarão representados com um ‘Stand’ próprio do Destino, onde os visitantes poderão recolher todo o tipo de informação relacionada com a prática de Mergulho no arquipélago. Para o efeito o Stand da Madeira terá a presença de três centros de mergulho com conhecimentos técnicos sobre a actividade, devidamente habilitados para prestar qualquer tipo de esclarecimento.

De acordo com o estudo de caracterização da procura turística ‘online’ pela Madeira ‘Digital Demand’, o mergulho é um dos produtos específicos mais pesquisados digitalmente, com destaque para o mercado Alemão e Britânico, pelo que esta presença vem também de encontro aos resultados obtidos nesta investigação.

Já em 2019, a Madeira estará também presente em Düsseldorf, na feira BOOT, considerada uma das maiores exposições mundiais de actividades náuticas.

Esta acção insere-se ainda na estratégia de comunicação da Madeira como um destino rejuvenescido, para todo o ano, e direccionado para o turismo activo, apresentando uma oferta diversificada, quer em terra, mar e ar.