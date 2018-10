Associação Adoro.Ser.Mulher comemora segundo aniversário com a presença de Muriel Ribeiro

A Associação Adoro.Ser.Mulher Madeira (AASMM), que promove e impulsiona o empreendedorismo no feminino, assinala o segundo aniversário no próximo sábado, dia 3 de Novembro, pelas 13 horas, com um almoço na Quinta da Penha de França, na presença de Muriel Ribeiro, uma empresária madeirense de 96 anos de idade, que ainda acompanha o dia-a-dia da sua empresa, que foi convidada a partilhar da sua estória de vida.

Mulher, mãe, avó e empresária de sucesso, o seu percurso foi sido distinguido no último ano da governação de Alberto João Jardim, no dia 1 de Julho, com a Medalha de Mérito e, anteriormente com a Estrelícia Dourada, na qualidade de empresária do ano.

Foi ainda condecorada, no passado dia 10 de Junho, pelo Presidente da República, com o grau de comendador da ordem do Mérito Empresarial – classe do Mérito Comercial.

Marcam presença neste almoço a fundadora e presidente da Associação, Ana Cláudia Vaz, a gestora regional, Marisa Santos e várias associadas e convidadas.

Este evento está aberto a todos os interessados, sendo necessário uma inscrição através do email marisasantos@adorosermulher.com