Assistentes operacionais satisfeitas com melhorias alcançadas nas condições de trabalho

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos marcou presença na passada sexta-feira, no 1.º jantar dos assistentes operacionais do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, que decorreu nos Jardins de Santa Luzia, um importante momento de convívio e reforço do espírito de equipa. Na oportunidade, os assistentes operacionais expressaram o seu agrado pelas melhorias alcançadas nas condições de trabalho, nomeadamente os 3 dias de férias e o descongelamento das carreiras. Duas medidas que vão abranger todos os funcionários, quer o que estão em contrato de trabalho em funções públicas, quer os que têm contrato individual de trabalho.

Os 3 dias de férias para os contratos individuais de trabalho do sector empresarial da Região dependem de um acordo de empresa, que está a ser ultimado, permitindo que estes dias sejam usufruídos, até ao final do presente ano, tal como sucede com os trabalhadores em funções públicas.

Relativamente ao descongelamento das progressões nas carreiras na Região, estes trabalhadores da Administração Pública terão um aumento salarial em função da colocação, nas respectivas posições remuneratórias. Uma medida que materializa o apoio a muitas famílias e representa a prossecução do bem-estar e da melhoria da qualidade de vida dos madeirenses e porto-santenses, prioridade deste Governo Regional.

Refira-se ainda que o Governo Regional abriu este ano concurso para o reforço de assistentes operacionais no Serviço de Saúde, o que irá melhorar a qualidade da prestação dos cuidados de saúde e aliviar as principais carências nesta área profissional.

Pedro Ramos considera essencial esta proximidade entre os responsáveis e os seus colaboradores, certo de que este espírito de equipa, resulta em claros benefícios para toda a organização e consequentemente, para os utentes.