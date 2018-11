Decorreu, há pouco, no Hotel The Vine, a assinatura do protocolo entre o Instituto de Desenvolvimento Empresarial e a GRENKE (empresa de renting), que visa apoiar os empresários madeirenses no acesso a equipamentos, através do financiamento.

Patrícia Dantas, responsável pela pasta da economia e em representação da vice-presidência, referiu-se ao protocolo como mais um benefício para os empresários da Região, permitindo que esses possam “fomentar para que as pequenas e médias empresas possam contribuir para o crescimento económico da Madeira”.

Seguiu-se a apresentação da empresa e dos seus serviços aos empresários madeirenses que se encontravam presentes na sala, após a assinatura do protocolo.