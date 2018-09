Assinatura do protocolo desbloqueia de imediato 40 projectos de investimento, diz Pedro Calado

Realizou-se há pouco, entre a Vice-Presidência do Governo Regional, através do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), e a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, a assinatura de um protocolo destinado a apoiar as empresas que decidam investir, ou que pretendam impulsionar algum projecto.

O Governo Regional pretende assim dinamizar a economia, dotando as empresas regionais de condições potenciadoras de competitividade e catalização do tecido empresarial na Região.

A assinatura deste protocolo permite desbloquear de imediato cerca de 40 projectos de investimento.

Este protocolo permite assim as pequenas e médias empresas obter condições para obter financiamento nas melhores condições. O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, diz que possibilita a que seja prestado um apoio nas melhores condições as empresas, através de garantias autónomas, que visam a competitividade e dinamização da economia regional.