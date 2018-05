Assembleia teve uma despesa de 12,7 milhões de euros em 2016

O secretário-geral da Assembleia Legislativa da Madeira, Ricardo Rodrigues, apresentou, na Comissão de Economia, Finanças e Turismo, a Conta da ALM de 2016.

A despesa global do parlamento foi de 12,7 milhões de euros e reflecte a retoma do dos pagamentos de subvenções vitalícias a ex-deputados e gastos relacionados com as comemorações dos 40 anos da Autonomia. As transferências para os partidos e grupos parlamentares mantiveram-se nos 3 milhões de euros.

Ricardo Rodrigues informou os deputados da comissão de que as subvenções vitalícias, retomadas após decisão judicial, representam cerca de 120 mil euros por mês. A Conta da ALM de 2016 será votada numa das próximas reunões plenárias.