Assembleia Municipal aprova as contas de Câmara de Lobos

Os deputados municipais de Câmara de Lobos, eleitos pelo PPD/PSD e pelo PS, aprovaram a Conta de Gerência referente ao ano 2017. A deliberação foi tomada esta manhã, na sessão da Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, que decorreu nos Paços do Concelho.

Na apresentação do documento da Conta de Gerência, o Presidente da Câmara, Pedro Coelho, salientou o facto de a taxa de execução orçamental ter sido a melhor de sempre registada pelo Município, ou seja de 89,3%, representando uma execução orçamental na ordem dos 22,3 milhões de euros, quer ao nível da receita, quer ao nível da receita.

Por outro lado, Presidente da edilidade destacou que a dívida municipal a instituições de crédito, a 31 de Dezembro de 2017, situava-se nos 6.190.059,14 euros. Segundo Pedro Coelho, as opções de gestão orçamental do executivo municipal permitiram, em 2017, “uma redução de 1,1 milhões de euros face a 2016. Nos últimos cinco anos o executivo municipal procurou equilibrar as contas do município. Reduzimos da dívida em mais de 50% face a 2012. Libertamos, em 2017, mais de 3 milhões de euros que serão aplicados em investimento público. E melhoramos o rendimento disponível das famílias reduzindo a taxa de IMI e devolução de parte da receita do IRS.”

Pedro Coelho sustentou que a Conta de Gerência de 2017 apresenta um conjunto de outros indicadores que são reveladores da saúde financeira do município. Câmara de Lobos apresenta uma taxa de 45,78% de utilização da capacidade de endividamento total. Ou seja, não utiliza nem metade da capacidade de endividamento que legalmente poderá utilizar, conforme previsto no regime financeiro das autarquias locais.

Por outro lado, Pedro Coelho destacou ainda que, no plano das receitas fiscais, o IMI tem vindo a registar um decréscimo do volume global do imposto cobrado. “A receita global de IMI em 2017, no montante de 1.853.042,37, decresceu cerca de 3,87% face ao ano precedente. A redução registada decorre das alterações introduzidas ao nível do IMI Familiar, da redução da taxa de IMI e, em especial, da revisão dos coeficientes de localização.” A expectativa do executivo é que no corrente ano 2018 a receita fiscal proveniente da cobrança de IMI continue a diminuir, aliviando, assim, as contas das famílias de Câmara de Lobos e aumentando o seu rendimento económico disponível.

Ao nível da receita, verifica-se que o IMT apresenta um aumento de 27%, passando de 265 mil euros para 335 mil euros, o que que, na opinião do Presidente da autarquia, “é um sinal que reflete que o mercado imobiliário no concelho tem registado uma conjuntura dinâmica e favorável.”

A votação do documento da Conta de Gerência de 2017 foi aprovada com os votos favoráveis dos membros eleitos pelo PPD/PSD e pelo PS, e com o voto contra do CDS.

Na Assembleia Municipal foram ainda aprovadas, por unanimidade, as propostas de reposição do pagamento do subsídio de insularidade aos trabalhadores do quadro da autarquia de Câmara de Lobos e de contratação de um empréstimo de curto prazo no montante de 1 milhão de euros para fazer face a eventuais constrangimentos de tesouraria que ocorram ao longo do corrente ano 2018, vencendo-se este empréstimo no final do corrente ano.