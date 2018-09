A conferência dos representantes dos partidos, reunida hoje, aprovou agendamento de reuniões plenárias para os próximos meses. O primeiro plenário será já na próxima semana.

Para Outubro, foram agendados plenários para os dias 2, 3 16, 17, 18, 23, 24, e 25, bem como o debate mensal com o presidente do Governo Regional no dia 30. Em Novembro, os plenários serão nos dias 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 e 29.