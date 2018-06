É preciso evitar que o Bairro de Santo Amaro se torne um bairro de droga e que a escalada de violência feche ao exterior o complexo habitacional gerido pela IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, alertou o Juntos Pelo Povo, que fazendo eco das queixas da população local chamou a atenção para a necessidade de maior fiscalização mesta zona por parte da empresa pública. As queixas prendem-se com o consumo de substâncias ilícitas, escalada de violência, sentimento de insegurança e abandono que cresce a cada dia, referiu Patrícia Spínola, esta manhã depois de uma visita ao terreno.

“As pessoas são prisioneiras dentro da sua própria residência”, alertou. “Eu acho que estamos a caminhar para uma realidade próxima daquela que se testemunha no continente muitas vezes em que as pessoas têm medo do próprio lugar onde moram e acho que a Madeira ainda é possível controlar este tipo de cenário, enquanto for possível”. A deputada, dando voz aos moradores, diz que as situações têm sido reportadas à IHM, sem sucesso. Os técnicos não são suficientes no entender do partido para fazer face às necessidades dos mais de 12 mil residentes nos bairros sociais sob a alçada da empresa criada pelo Governo Regional.

A IHM gere vários complexos e é responsável, para além da conservação dos imóveis, pela fiscalização, recordou Patrícia Spínola, remetendo para o regulamento interno. Essa fiscalização permite um diagnóstico dos problemas e o encaminhamento das situações para as entidades competentes, uma tarefa do Serviço de Inclusão Social da IHM.

Os planos de recuperação dos complexos habitacionais que estão no terreno neste momento não são esquecidos, só não respondem a esta outra necessidade de cariz social. “O que os habitantes dizem é que não sentem segurança para sair à rua por exemplo no fim da tarde, noite devido ao local que é neste momento considerado supermercado da droga”.

Os moradores, conta, temem pelas crianças com o aproximar das férias de Verão, pois passam mais tempo nas redondezas. Patrícia Spínola alerta para a influência que esse tipo de actividades pode ter nos jovens. “Para não falar que a venda/consumo de estupefacientes, há ali acentuados episódios de violência entre as pessoas e há também a circulação de cães de raça perigosa sem fiscalização que intimida os moradores”.

Os 34 técnicos superiores identificados pela deputada numa consulta ao Plano de Actividades da IHM de 2017 são insuficientes, na opinião do JPP. São cerca de 800 pessoas só no Bairro de Santo Amaro. “No total da IHM, dos bairros que têm, estamos a falar de 12.240 pessoas. Com 34 técnicos para toda esta dimensão (...), dá uma média de 360 por técnico”. Como há técnicos que estão afectos a outras áreas que não a inspecção social, Patrícia Spínola não tem dúvidas: “É insuficiente. E não há apoio”.

O reforço dos recursos humanos é o caminho apontado pelo partido para que estas situações “não cheguem a uma dimensão que as torne ainda mais difíceis de lidar”. A presença da PSP também se faz sentir, mas não é suficiente e há um trabalho social que vai para além das competências da força de segurança pública. “A polícia tem de fazer essa fiscalização e ir às denúncias, mas depois cabe também a prevenção por parte da IHM através do seu serviço de inclusão social de tentar de certa maneira promover outro tipo de actividade”. Patrícia Spínola diz que se houver acção dentro dos bairros este tipo de actividade diminui e que pelo contrário se ficar vazio fica ao dispor do tráfico de droga.

A deputada pede por isso um reforço do número de técnicos na componente social da IHM. “Tem que haver um trabalho de proximidade. A IHM não pode ser só a manutenção de edifícios. Precisa de uma presença mais assídua nos bairros, através da conversa, da proximidade, saber quais são os problemas das pessoas, elas sentem-se desprotegidas e sem qualquer apoio. O que nos foi feito chegar é que as queixas que chegam à IHM não tem resposta nem lhes é dada atenção”. E pede ainda o reforço da presença da PSP para fiscalizar.