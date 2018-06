‘As artes são um espectáculo!’ no Madeira Shopping

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente na abertura da exposição de fotografia do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, ‘As artes são um espectáculo!’, sexta-feira, dia 8 de Junho, pelas 17 horas, no Madeira Shopping.

Esta exposição resulta do concurso de fotografia promovido pela Secretaria Regional de Educação, através do Conservatório, em parceria com o Madeira Shopping. Este concurso destinou-se à comunidade educativa e ao público em geral, visando a promoção das actividades artísticas disseminadas pela Região e sensibilização para a importância das artes na educação, com especial enfoque para a divulgação das iniciativas promovidas no e através do Conservatório.

Nesta primeira edição, e em resposta ao regulamento, foram apresentados a concurso registos de situações de aprendizagem e de apresentação pública, bem como pormenores do quotidiano que ilustram a importância das artes performativas. Na exposição constam 12 fotografias, seleccionadas entre os participantes, com destaque para os três primeiros classificados e as menções honrosas, que foram consideradas, pelo júri do concurso, as mais expressivas no registo e ilustração da diversidade e da importância da vivência artística.

Os três primeiros classificados são:

1.º prémio - Cristina Ponte Garcês

2.º prémio - Sara Freitas

3.º prémio - Sara Filipa Ferreira Carvalho

Este será também o momento de entrega de prémios e certificados aos participantes.