Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira acolhe 13.ª edição do Concurso Nacional de Leitura

O Plano Nacional de Leitura (PNL), em articulação com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) e com a Rede das Bibliotecas Escolares (RBE) promove, no ano lectivo de 2018/2019, a 13.ª Edição do Concurso Nacional de Leitura (CNL), cujas inscrições, por parte das escolas, decorrem até ao próximo dia 19 de Outubro. Na Madeira esta iniciativa decorre no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira.

Destinado a alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, este concurso nacional que a Madeira integra tem por objectivo incentivar a prática da leitura, estimular o contacto com os livros e desenvolver competências de expressão oral e escrita.

Na Região, esta iniciativa terá duas fases. A primeira, a fase escolar, engloba as provas nas escolas, fazendo intervir as bibliotecas escolares, com o apoio das bibliotecas públicas municipais, no período que vai do dia 26 de Outubro até ao dia 21 de Dezembro de 2018. A Direção Regional de Educação, através da Divisão de Gestão de Projetos, apoiará as escolas nesta fase.

Já a segunda fase, designada por fase regional, decorrerá, entre 7 de Março e 30 de Abril de 2019, no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, seguindo o regulamento regional que será disponibilizado, às instituições escolares inscritas, durante o próximo mês de dezembro.

Os vencedores da Região participam na final nacional, a decorrer no mês de Maio, em Braga.

Para mais informações, o PNL 2027 disponibiliza um serviço de apoio, em linha, que possibilita aos professores responsáveis pelo CNL a colocação de questões, que pode ser acedido através do correio electrónico apoiopnl@pnl2027.gov.pt. As escolas da Região podem também contactar a Direção Regional de Educação, através da Divisão de Gestão de Projetos.

Já na segunda fase, o Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira está, igualmente, disponível para prestar todos os esclarecimentos, através do seu Serviço Educativo, quer via telefone 291 708 400, quer via correio electrónico seec.abm.srtc@madeira.gov.pt.

Recorde-se que a primeira participação da Região no Concurso Nacional de Leitura (que na altura já ia na sua oitava edição) remonta ao ano lectivo 2013/2014. Nessa data, participaram apenas 5 alunos, número que triplicou na 4.ª participação da Região, no ano lectivo 2016/2017.