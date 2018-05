ARM convoca jornalistas para esclarecer incumprimento da Câmara do Funchal

A ARM mantém a tese que a Câmara do Funchal não efectuou qualquer pagamento referente aos serviços de gestão de resíduos em alta prestados por esta empresa desde Abril de 2017. Nem tão pouco cumpre com o estipulado no Acordo de Transação homologado no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, na parte respeitante àqueles serviços.

Esta é a resposta da Presidente do Conselho de Administração da ARM, Nélia Sousa, à notícia publicada hoje no DIÁRIO dando conta dos comprovativos de pagamentos de 10 milhões de euros da autarquia à entidade gestora de águas e resíduos da Madeira. Por isso, dará Conferência de Imprensa, pelas 12h30, na sede da ARM, sita à Rua dos Ferreiros, nº 148, para alegadamente “melhor esclarecer a opinião pública sobre este assunto”.

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. é uma empresa de capitais exclusivamente públicos que tem por objecto a exploração e a gestão do sistema multimunicipal de águas e de resíduos da Região Autónoma da Madeira, bem como a conceção e construção das infraestruturas e equipamentos necessários à sua plena implementação, concedidas em regime de serviço público e de exclusividade.