Área natural protegida da Ponta do Pargo sem “restrições” à pesca

O vice-presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza garantiu há instantes que apesar de o Governo Regional, através da Secretaria do Ambiente e Recursos Naturais (SRA), preparar criação de mais uma área natural protegida entre as Achadas da Cruz e a Ponta do Pargo, composta na sua parte marinha pelo Parque Natural Marinho do mesmo nome e, na sua parte terrestre pelo Monumento Natural, pela Paisagem Protegida e pela Reserva Natural, a actividade piscatória não sofrerá “restrições”.

À margem da apresentação do Roteiro da Geodiversidade do concelho da Calheta, Paulo Oliveira afiançou que “o objectivo” passa pela preservação e “potenciar a actividade económica” mas com “equilíbrio”. Ora “sendo a pesca uma actividade que nos interessa ter ali, não haverá qualquer tipo de restrição na área marinha”, frisou tentando tranquilizar alguma preocupação existente na comunidade piscatória.

A futura área protegida compreende a parte terrestre que se estende para Leste da Ribeira do Tristão (Porto Moniz) até ao Ribeiro Velho (Calheta). Esta é uma zona de relevante património natural com elevado interesse ecológico, científico, pedagógico e turístico, devido à existência de formações vegetais naturais, zonas de nidificação e repouso de várias espécies de aves e ao património cultural presente nas várias fajãs. Todas estas características têm suscitado um grande interesse e crescente procura desta área para o desenvolvimento de múltiplas actividades humanas com grande potencial sócio-económico, conforme o DIÁRIO já noticiou em primeira mão.

É por essa razão que a secretaria regional do Ambiente, e numa óptica de interesse público, quer fomentar este usufruto, compatibilizando-o com os interesses ambientais prevalentes nestes espaços naturais, tal como tem acontecido nas restantes áreas protegidas que ao longo dos tempos têm vindo a ser criadas na Região.

Actualmente existem sete áreas naturais protegidas, desde as exclusivamente terrestres, como o Parque Natural da Madeira, e áreas exclusivamente marinhas, como a Reserva Natural Parcial do Garajau e a Reserva Natural da Rocha do Navio. Englobam ainda áreas mistas (terrestres e marinhas), como as Reservas Naturais das Ilhas Desertas e das Ilhas Selvagens e a Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo. A última a ser criada foi a Área Protegida do Cabo Girão, (Parque Marinho, Monumento Natural e Paisagem Protegida do Cabo Girão) em 2016.