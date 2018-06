Apresentação pública dos resultados da Unidade de Saúde Familiar da Ponta de Sol

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPE apresenta amanhã, dia 7 de Junho de 2018, pelas 11 horas, no auditório do Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, os primeiros resultados da Unidade de Saúde Familiar (USF) da Ponta de Sol – ‘Novo Sol’. Esta apresentação contará com a presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

As Unidades de Saúde Familiares são o modelo de referência dos cuidados primários de saúde, para assegurar uma maior cobertura da população em médico de família e garantir um melhor acesso da população à saúde, nomeadamente à promoção da saúde e à prevenção da doença.

A reestruturação dos Centros de Saúde tem como base este modelo já adoptado no continente e que tem provado ser uma solução capaz de contribuir para uma melhor resposta dos cuidados primários. Trata-se de um novo modelo de organização e de trabalho em equipa, orientado para os resultados e que têm vindo a mostrar benefícios e trazer satisfação para os utentes e profissionais de saúde. É um modelo em que toda a actividade médica, de enfermagem e administrativa está organizada em função das necessidades dos utentes, com indicadores e padrões de qualidade definidos na Carteira Básica de Serviços. A sua acção tem como base uma autonomia organizativa, técnico-funcional, integrada em rede com outras estruturas funcionais do Centro de Saúde. Deste modo, as Unidades de Saúde Familiar configuram um modelo organizacional leve e flexível, que se contrapõe às tradicionais estruturas hierárquicas e burocráticas.

A USF ‘Novo Sol’ é um projecto piloto na RAM inaugurada no dia 26 de setembro de 2017 e tem a sua acção no Centro de Saúde da Ponta do Sol (constituindo este a sede principal), no Centro de Saúde Dr. Tito Noronha e no Centro de Saúde Madalena do Mar, abrangendo todos os utentes inscritos nos respectivos Centros.

É uma unidade de saúde constituída por uma equipa multiprofissional (5 médicos, 7 enfermeiros e 5 secretários clínicos), orientada para a prestação de cuidados de saúde personalizados aos utentes das freguesias da Ponta do Sol, Canhas e Madalena do Mar, garantindo assim a acessibilidade, a continuidade e a globalidade desses cuidados.