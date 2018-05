Apresentação do novo caderno da colecção ‘O Trilho’ contou com Idalina Perestrelo

O Caderno N.º 4 (Edição Especial), da Colecção ‘O Trilho’, do Núcleo Museológico de Arte Popular, intitulado ‘Eleutério Gonçalves Martins de Nóbrega – Um Enciclopédia Viva’, foi apresentado o auditório do Centro Cívico de Santa Maria Maior, num evento que contou com a vereadora Idalida Perestrelo. A autoria da obra pertence a Danilo Fernandes, estando a edição a cargo do Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova. A publicação enquadra-se no projecto do Núcleo Museológico da Instituição, inaugurado há onze anos, e conta já com cinco trabalhos publicado nos últimos dois anos.

Idalina Perestrelo destacou, na ocasião, a grande dinâmica e vitalidade do Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova, bem como o legado de mais de uma década do Núcleo Museológico de Arte Popular, sublinhando, por fim, a importância de continuar a estimular a produção literária regional, numa cidade que a Câmara Municipal do Funchal tem ajudado a tornar num polo cultural cada mais fulgurante ao longo dos últimos anos, inclusive à escala nacional.