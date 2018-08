Apoio do Turismo às Associações e Grupos de Folclore já ultrapassou os 100 mil euros

Em representação do Governo Regional, a secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, marcou presença, na noite de ontem, na 28 Edição do Festival Nacional e Internacional de Folclore da Ponta do Sol.

Ocasião que aproveitou para reiterar “o compromisso” do executivo regional em nome da “cultura popular, da preservação do património imaterial e da promoção turística e cultural” daquele concelho.

Sublinhando a “crescente afirmação” da Ponta do Sol, enquanto “polo cultural”, a governante agradeceu à população - que diariamente contribui para salvaguardar a memória colectiva, a etnografia e o folclore, apostando, ao mesmo tempo, na promoção da criação artística e no envolvimento dos mais novos - e reconheceu, simultaneamente, a iniciativa e a dinâmica dos agentes privados, a colaboração e a forma exemplar com que todas as Associações e Grupos de Folclore têm correspondido aos convites do Governo Regional e a melhoria da oferta cultural, no domínio institucional, pela via do Centro Cultural John dos Passos.

O Centro Cultural John dos Passos tem vindo a desenvolver, conforme frisou, “um papel fundamental” tanto no acolhimento a diversas associações - nomeadamente à Banda Municipal e ao Grupo de Folclore da Ponta do Sol - quanto na formação e fruição cultural, “promovendo, só no primeiro semestre deste ano, cerca de 150 iniciativas artísticas, nas mais diversas áreas, num auditório por onde já passaram mais de 14 mil pessoas, neste período”.

Aludindo, especificamente, às Associações e Grupos de Folclore, Paula Cabaço destacou o papel da maior importância que estas entidades têm vindo a concretizar a favor do Turismo e da Cultura na Região, “enriquecendo e consolidando todas as nossas intervenções, com particular evidência nos eventos de animação turística”.

Refira-se que, só na área do Turismo e neste último ano e meio, o apoio do Governo Regional, no âmbito da parceria com estas Associações e Grupos, já ultrapassou os 100 mil euros.

Tecendo grandes elogios à realização de um Festival consolidado ao longo do tempo e, particularmente, nas suas últimas edições - com especial agradecimento ao Grupo de Folclore da Ponta do Sol, responsável pela sua organização - a Secretária Regional garantiu a continuidade do apoio ao Folclore, enquanto “expressão máxima da nossa autenticidade ao serviço da preservação da nossa história mas, também, enquanto atractivo turístico e “Embaixador” da Região e do seu bom nome no exterior”.