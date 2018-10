Após ter saído do Grupo Municipal Confiança, na Assembleia Municipal do Funchal, hoje reservada ao debate específico sobre o plano de acção para a Mobilidade Urbana Sustentável do Funchal e o Encerramento da Rua Dr. Fernão de Ornelas, o JPP assume um papel individual, com a participação do seu deputado municipal Bruno Pestana.

O Juntos Pelo Povo acredita que a mobilidade deve ser pensada atendendo à orografia da cidade e à tomada de um conjunto de decisões que permitam, no futuro, a uma mobilidade urbana sustentável. Para tal, os pareceres técnicos e a opinião dos funchalenses e de todos aqueles que circulam diariamente na cidade devem ser tidos em conta.

“Ao JPP preocupa, em particular, a necessidade de se reduzir o trânsito automóvel, a desertificação da cidade, a inexistência de um plano integrado que motive os utilizadores de viaturas particulares a deixarem as mesmas em parques periféricos e de fácil acesso às saídas da cidade, implicando a existência de transportes públicos eficazes; a impossibilidade de construir grandes parques de estacionamento subterrâneos devido às linhas de água e, por outro lado, como conciliar o encerramento de ruas com a preservação do comércio tradicional e a necessidade de desimpedimento das mesmas na eventual circulação de viatura de socorro”, diz num comunicado dirigido à redacção.