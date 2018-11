Anúncio diz que Governo da República financia apenas 13% do projecto do novo Hospital

O Governo Regional optou por clarificar os detalhes sobre o financiamento do novo Hospital da Madeira, através de um anúncio publicado, esta segunda-feira (5 de Novembro), na imprensa regional.

O anúncio, com o título “A verdade das contas do novo Hospital da Madeira” reitera a ideia de que o Governo a República apenas financia 13% do custo total do projecto, cabendo ao Governo Regional um custo de 304 milhões de euros.

Concretamente, o executivo expõe o seguinte:

- O projecto global do Hospital Central tem um custo total de 350,5 milhões de euros, correspondendo a:

1) Estudo de projectos e consultadoria técnica, no valor global de 7 milhões de euros;

2) Assessoria à fiscalização da obra, no valor de 6 milhões euros;

3) Expropriações e terrenos, no valor de 26, 5 milhões de euros;

4) Equipamento médico hospitalar, no valor de 60 milhões euros;

5) Construção, no valor de 251 milhões de euros;

- Dos 350 milhões de euros de custo global do projecto, o Governo da República financia apenas 96,5 milhões euros. A este valor é ainda deduzido o custo do IVA, que é pago pela Região ao Estado Português, no valor de 50 milhões.

- Por outro lado, o Governo Regional da Madeira está a suportar, através do Orçamento Regional, sem qualquer comparticipação Nacional, os valores das Expropriações e dos Estudos e Projectos da Obra, nos montantes de 26 milhões de euros e 7 milhões de euros, respectivamente.

- Desta forma conclui o executivo que a taxa de esforço do Governo da República no financiamento da Obra do Hospital Central da Madeira é de apenas 13%, uma vez que o valor total do apoio de Lisboa à obra do novo Hospital é de apenas 46,5 milhões euros.