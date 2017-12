Animação Natalícia continua no Funchal

O programa de festa de Natal e Fim de Ano continua a oferecer, durante o dia de hoje, e todos os dias, até 7 de Janeiro, muitas iniciativas para a população na baixa da cidade.

Hoje, entre as 11 e as 20h00 , está aberta a exposição de Bordado Madeira - organizada pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), na Placa central da Avenida Arriaga

Para os mais novos, no Jardim Municipal, das 10h30 às 12h30 e das 15h30 às 17h30, há animadores infantis, pinturas faciais e modelagem de balões.

As actuações de Bandas Filarmónicas e Grupos Folclóricos na baixa do Funchal começaram às 10 horas e prolongam-se até às 20 horas e às 17h00 actua o Coro Juvenil - Associação Regional de Educação Artística - na placa central frente à Sé Catedral

Continuam patentes ao público, o presépio de Natal 2017 e o Mercadinho de Natal (placa central da Avenida Arriaga) a Aldeia Etnográfica (Largo da Restauração) e o ‘Natal das Crianças ‘ (Jardim Municipal).