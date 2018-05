‘Amigos dos Museus’ com programa intenso de visitas até domingo

No âmbito da Assembleia-geral da Federação Mundial dos Amigos dos Museus (WFFM), que decorre na Região até ao próximo domingo, os cerca de 100 participantes foram brindados, ao longo desta sexta-feira, com diversas iniciativas, entre as quais se destacam, para além da ‘Declaração do Funchal’ subscrita esta manhã, a visita ao Jardim Botânico da Madeira - Eng. Rui Vieira e o Cocktail que teve lugar, neste fim de tarde, no Museu da Quinta das Cruzes. Dia que foi precedido por uma recepção oficial a todos os participantes, realizada ontem, na Quinta Vigia.

Hoje, a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, recebeu a comitiva no Jardim Botânico, espaço por excelência de preservação e conservação da flora natural da Região.

Além das plantas endémicas e indígenas, o Jardim Botânico possui uma colecção de cerca de 3000 espécies e variedades de plantas, oriundas dos cinco continentes e de regiões ecologicamente distintas, das frias às desérticas, que naturalmente surpreendeu os participantes deste Encontro. Já no Museu Quinta das Cruzes e para além da visita ao espaço, houve lugar a um convívio informal que veio reforçar as relações já comuns entre estas organizações e a Associação dos Amigos do Museu da Quinta das Cruzes.

A iniciativa, que conta com o alto patrocínio do Presidente da República e com o apoio e envolvimento activo do Governo Regional da Madeira, contempla, até domingo, diversas recepções e actividades, entre as quais ganham especial relevância as visitas guiadas que serão efectuadas aos Museus tutelados pelo Governo Regional, nomeadamente ao Museu da Quinta das Cruzes e ao MUDAS. Museu de Arte Contemporânea, assim como à Sé Catedral, à Igreja do Colégio e ao Convento de Santa Clara.

Acresce dizer que os cerca de 100 participantes são congressistas vindos de diversos pontos do globo, como Austrália e Singapura, acompanhados por jovens amigos dos Museus.