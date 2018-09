Amianto retirado do Hospital dos Marmeleiros

Decorreu, no último sábado, dia 15 de Setembro, a remoção de amianto no Hospital dos Marmeleiro. De acordo com a informação facultadao pelo gabinete da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, a intervenção ficou concluída ainda no período da manhã e foi acompanhada pela Inspecção Regional de Trabalho que, no local, não registou incidentes,

Recorde-se que o Hospital dos Marmeleiros está, desde o passado mês de Junho, a ser alvo de trabalhos de reparação.

Nesta primeira fase, as intervenções decorrem apenas no exterior do edifício e contemplam trabalhos na cobertura (telhado), eliminação de infiltrações, colocação de caixilharias, isolamento térmico e pintura das fachadas.

De salientar também que, já esta semana, começarão a ser montados os alumínios, uma intervenção que será feita ao longo do comprimento da fachada por forma a não obstaculizar todo o edifício.

Esta empreitada, uma das prioridades deste Governo, tem um custo na ordem dos 870 mil euros e o seu prazo de execução é de oito meses, pelo que deverá estar concluída durante o mês de Janeiro de 2019, altura em que será lançado concurso público para a reabilitação dos interiores.

A conclusão desta obra, no seu todo, está prevista para o final do verão de 2019.