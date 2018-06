Américo Silva Dias acusa a comissão organizadora do congresso de boicotar acesso aos cadernos eleitorais

Américo Silva Dias, candidato à liderança do CDS Madeira, acusa a comissão organizadora do congresso de boicotar o acesso aos cadernos eleitorais onde constam os militantes que podem votar em congresso. Acusações patentes num comunicado dirigido à imprensa, esta tarde.

“Acreditamos que a lista apoiada pela actual direcção do partido, a de Rui Barreto, tem usufruído de todos os meios do partido, nomeadamente, instalações, meios informáticos, empregados e outros, uma vez que este candidato ainda não suspendeu o seu lugar de 1º vice-presidente do CDS Madeira para assim poder concorrer em condições de igualdade com todas as candidaturas”, refere Américo Silva Dias.

“Esta comissão organizadora do congresso chegou ao ponto de pedir pareceres ao Secretário Geral Nacional, quando o partido na Madeira tem um Secretário Geral Regional, acerca da organização do Congresso Regional, uma vez que a minha candidatura levantou várias questões, nomeadamente, o acesso à lista de militantes que estarão aptos a votar em congresso. Tendo chegado ao nosso conhecimento que o Secretário Geral Nacional não autoriza a divulgação dos cadernos eleitorais”, sustenta o candidato ofendido.