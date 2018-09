Amanhã é dia de sete conversas improváveis

É já amanhã às 14h que o auditório da Escola da APEL se enche para acolher o ‘Madeira 7 Talks’. O evento junta 14 personalidades para sete conversas improváveis sobre os temas de maior destaque da sociedade contemporânea.

Desde a Economia, a Cultura e a Arte até à Moda, ao Desporto e à Religião, passando pelo papel da Comunicação Social, do Mar e da Cidadania, o ‘Madeira 7 Talks’ promete fazer a diferença, criando palco para diálogos abertos e sem preconceitos sobre as grandes questões dos nossos dias.

São convidados da iniciativa organizada pela Associação dos Antigos Alunos da Escola da APEL (AAAEA) João Rodrigues, Patrícia Pinto, Nelson Caires, Érica Silva, Isabel Borges, Ricardo Miguel Oliveira, André Calado, Diogo Goes, Ema Braz, Filipe Gonçalves, Manuel Ornelas e André Barreto que vão abordar o tema ‘Breaking Barriers’ (‘Quebrar Barreiras’), com o qual procurarão conquistar o entusiasmo dos participantes.

A grande aposta do ‘Madeira 7 Talks’ está na “qualidade dos diálogos que serão gerados entre os intervenientes”. Para tal, as 14 personalidades participantes serão divididas em pares que estabelecerão, com a ajuda de um mediador, António Cruz, um diálogo sobre os temas mais pertinentes da sociedade actual, expondo as suas opiniões, defendendo as suas convicções e apresentando argumentos a favor das suas perspectivas.

Da lista inicial de convidados saem Ricardo Diniz, Nuno Morna e Guareta Coromoto, por razões de saúde ou profissionais.

O DIÁRIO tem 10 convites para oferecer. Candidate-se enviando até às 19h de hoje um e-mail para leitores@dnoticias.pt