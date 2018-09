Alzheimer mobilizou cerca de 150 caminhantes em Câmara de Lobos

Com o intuito de assinalar o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, decorreu esta manhã, no concelho de Câmara de Lobos, o ‘Passeio da Memória 2018’.

Resultado de uma parceria estabelecida entre a Câmara Municipal de Câmara de Lobos e a Associação Alzheimer Portugal, decorreu no percurso pedonal que estabelece a ligação entre a Praça da Autonomia e a Praia Formosa, o “Passeio da Memória 2018”.

Com cerca de 150 caminhantes, maioritariamente idosos pertencentes às diversas instituições do concelho (nomeadamente: Centro Comunitário Cidade Viva, Centro Social e Paroquial da Encarnação, Centro Social e Paroquial de Santa Cecília, Centro de Dia Quinta Grande Saúde Rural, Centro de Dia Jardim da Serra Saúde Rural, Casa do Povo do Curral das Freiras Saúde Rural e o Centro Comunitário Vila Viva), o ‘Passeio da Memória 2018’ consistiu numa caminhada solidária, com vista a informar e consciencializar a população para a importância de reduzir o risco de desenvolver demência, para os sinais de alerta da doença e, sobretudo, para a importância de um diagnóstico atempado.

Esta oitava edição do ‘Passeio da Memória’, primeira no concelho de Câmara de Lobos, é uma iniciativa que percorrerá 67 localidades de norte a sul do país, incluindo os arquipélagos.

De modo a prestar auxílio a esta causa, algumas empresas concelhias – Farmácia Popular, Farmácia Lobos Mar, Cesta das Frutas, Empresa de Cervejas da Madeira - realizaram também o seu donativo. De referir que, 50% do valor angariado em cada localidade será utilizado para a realização de acções, que contribuirão para o aumento de conhecimentos acerca da demência, tais como acções de informação ou actividades formativas.