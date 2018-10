Alunos de Santana foram conhecer a Achada do Teixeira

Os alunos de 1.º ano do curso profissional de ‘Gestão do Ambiente’, nas disciplinas de Conservação da Natureza e Qualidade Ambiental, realizaram uma visita de estudo à Achada do Teixeira, em Santana, na passada quinta-feira (25 de Outubro), a fim de conhecer e valorizar o património geológico local e compreender a formação geológica da ilha da Madeira.

A visita supramencionada foi realizada em parceria com a Associação Santana Cidade Solidária, dando continuidade às suas acções de Educação Ambiental, sendo que a formação científica ficou a cargo dos professores Francisco Vasconcelos e Zita Pacheco, docentes do Grupo de Biologia da Escola Básica e Secundária de Santana.

Assim, os alunos tiveram a oportunidade de compreender melhor a geologia da Região, bem como as formas de relevo resultantes de agentes externos que nela atuam. Vales, planaltos, filões, piroclastos e escoadas lávicas foram alguns dos aspectos da Geologia que puderam ser observados.

O ‘Homem-em-pé’, estrutura filoniana resultante de erosão diferencial, foi a ‘figura’ central da visita, onde se pôde constatar que a ilha já foi bem mais alta do que a que observamos actualmente.

Conhecer, valorizar, promover e preservar foram as palavras-chave do objectivo da visita.