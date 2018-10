Alunos da Escola Profissional Francisco Fernandes estão de partida para Itália

Cinco formandos do Curso Profissional de Técnico de Recursos Florestais e Ambientais, do Instituto para a Qualificação, IP-RAM – Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, acompanhados por dois professores, deslocam-se à vila de Sferracavallo, em Sicília, Itália, entre os próximos dias 21 e 27 de Outubro.

Trata-se da terceira fase de um intercâmbio de alunos, ‘Bright Green Lands’, no âmbito do Projecto Europeu de Cooperação para a Inovação e o Intercâmbio de Boas Práticas, do Programa ERASMUS +, envolvendo estabelecimentos de ensino escolar e profissional da Polónia, Itália, Croácia e Portugal. Depois da primeira fase do intercâmbio ter decorrido correu em Portugal, na Região Autónoma da Madeira, em Dezembro de 2017, e a segunda em maio do corrente ano, na Polónia, chega agora a terceira fase em Itália.

Os jovens dos países parceiros terão a oportunidade de partilhar conhecimentos, experiências e práticas relativas à protecção e conservação do ambiente, bem como conhecer áreas e actividades profissionais que são desenvolvidas naquele país em prol daqueles domínios.

O aprofundamento das competências linguísticas, das tecnologias da informação e da comunicação, serão outras áreas trabalhadas durante o intercâmbio, no que se espera constitua uma oportunidade única, enriquecedora e inesquecível, do ponto de vista pessoal e social, para os participantes.