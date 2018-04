Alunos da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes promovem ‘Feira de Turismo’

A turma do Curso de Educação e Formação de Adultos (EFA), de Técnico de Informação e Animação Turística (TIAT), promovido pelo Instituto para a Qualificação, IP-RAM, da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, no próximo dia 24 de Abril (terça-feira) um evento dedicado ao Turismo.

No turno da manhã: serão realizadas actividades desportivas dirigidas aos formandos e incluem algumas modalidades como, escalada, rapel, paintball, entre outros jogos lúdico-desportivos.

Já no turno da noite, a comunidade educativa terá a oportunidade de visitar, entre as 19h30 e as 20h30 uma ‘Feira de Turismo’, onde estarão presentes várias empresas de animação e informação turística da RAM, com o objectivo de divulgar a procura e a oferta de diversos serviços e actividades nesta área.

No mesmo dia, realiza-se uma palestra sobre ‘Turismo e empreendedorismo na RAM’, que contará com a participação dos oradores Rui Nélson – Representante da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal – e um representante da Direcção Regional do Turismo. A palestra decorrerá no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, entre as 20h45 e as 21h40.

Para abrilhantar o evento há ainda a actuação, em diversos momentos, da Associação Musical e Cultural Xarabanda.